Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, с кем советовался перед своим переездом в Россию.

По словам 25-летнего футболиста, перед переходом в «Сочи» он обсуждал этот вопрос с полузащитником ЦСКА Виктором Мендесом.

«Мендес говорил, что здесь очень сильный чемпионат, здесь много физической борьбы. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь хорошо», — сказал Сааведра в комментарии для «РБ Спорт».

Напомним, Сааведра перешёл в «Сочи» минувшей зимой из клуба «Универсидад Католика». В составе южан футболист успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.