Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»

25 Марта 2024 • 11:31 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, с кем советовался перед своим переездом в Россию.

По словам 25-летнего футболиста, перед переходом в «Сочи» он обсуждал этот вопрос с полузащитником ЦСКА Виктором Мендесом.

«Мендес говорил, что здесь очень сильный чемпионат, здесь много физической борьбы. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь хорошо», — сказал Сааведра в комментарии для «РБ Спорт».
Напомним, Сааведра перешёл в «Сочи» минувшей зимой из клуба «Универсидад Католика». В составе южан футболист успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Виктор Мендес Игнасио Сааведра ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Марта
11:31
Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»
10:10
Сааведра: «Следил за Бускетсом, это мой любимый опорный полузащитник»
24 Марта
16:11
Риванди: «Был готов играть за ЦСКА бесплатно»
13:17
Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе
11:03
Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»
10:49
Миладинович: «Никакой обиды на «Сочи» у меня нет»
10:31
В ЦСКА сообщилии о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»
10:18
Миладинович: «Ротенберг часто заходил в раздевалку «Сочи» и произносил речи»
10:07
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «При Бердыеве не было семейной атмосферы»
09:50
Миладинович: «После ухода Федотова в «Сочи» всё пошло не так»
09:11
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «Морено сказал, что не рассчитывает на меня»
22 Марта
23:04
Агент Щенникова рассказал, будет ли футболист выступать в Медиалиге
21 Марта
17:28
Костылев не исключил возможный трансфер Чалова в «Зенит»
20 Марта
17:08
Брейдо: «Говорить о переговорах ЦСКА с Огунданой преждевременно»
13:09
Нападающий ЦСКА Чалов — о возможном переходе в другой европейский клуб: «Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»
19 Марта
19:33
В ЦСКА назвали смерть Уткина большой потерей для всего российского футбола
18 Марта
19:39
Гайич назвал лучших сербов в истории РПЛ
10:18
Алдонин рассказал, при каком условии ЦСКА отпустит Чалова в другой клуб 1
17 Марта
15:42
Точилин не верит, что «Сочи» намеренно пожертвовал Кубком России
14:58
Нападающий ЦСКА Давила: «Пауза поможет нам восстановить силы»
09:31
Масалитин: «Нельзя было сразу выпускать Дивеева на 90 минут»
16 Марта
19:12
Агент Дркушича сообщил, что вызов в сборную является честью для игрока
15 Марта
22:08
Акинфеев: Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА
14 Марта
19:27
Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова
17:47
В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА
16:39
Тороп: Европа? Мысли только о ЦСКА
16:32
Тороп высказался о возможном отъезде Чалова в Европу
14:29
Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал»
11:42
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
13 Марта
20:32
Бывший тренер Роши считает, что Виллиан заслуживает играть на высоком уровне
15:31
Тороп: Акинфеев готов играть ещё лет 10
13:26
Лукин считает, что ЦСКА станет чемпионом
10:18
Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»
12 Марта
15:03
Зделар — о снежном матче с «Ростовом»: «Не понимал, ради чего рискуем»
11 Марта
19:38
Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ
17:42
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
13:52
Юсупов: «Не знаю, останусь ли я в «Сочи»
10 Марта
12:50
Пономарёв: «Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой»
12:42
Пономарёв: «Не вижу хорошей и плотной атаки у ЦСКА»
11:26
Масалитин: «Если «Краснодар» соберётся, то бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»
09 Марта
11:57
У ЦСКА нет денег на трансфер Луиса Гильерме
09:48
Чалов — о потере ЦСКА 16 очков при лидерстве в счёте: «Забыли и пошли дальше»
00:15
ЦСКА нашёл полузащитника в Бразилии, им интересуются «Реал» и «Барселона»
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
12:40 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Спартаку» реально побороться за чемпионство в новом сезоне»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Данни раскрыл причину перехода из «Динамо» в «Зенит»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Единственный шанс отобрать мяч у Халка - убить его»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
12:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит логики в увольнении Абаскаля из «Спартака»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев – о сборной России всех возрастных групп: «Мы не зашли в тупик и не топчемся на месте»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал причину провала Луческу в «Зените»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Когда умирает хороший человек, ты умираешь вместе с ним»: Экс-генсек РФС - об Уткине эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал, какую работу ему предложил «Зенит»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Судьба Абаскаля практически решена»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал об одной из главных проблем юношеского футбола в России
11:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал, что думает о зарплате Криштиану Роналду
11:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «В Испании о Сперцяне никто не знает»
Все новости
Рекомендуем