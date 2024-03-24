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Миладинович: «После ухода Федотова в «Сочи» всё пошло не так»

24 Марта 2024 • 09:50 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о причинах неудачных выступлений южан в нынешнем сезоне.

Напомним, после 20 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

По мнению Миладиновича, негативным образом на результатах «Сочи» сказались перестановки на тренерском мостике команды.

«После ухода Федотова всё пошло не так. Сперва пришёл Гаранин, он пытался построить что-то своё. Через полгода ушёл. Остался Точилин на 4-5 матчей, при нём мы победили почти во всех играх, но назначили Бердыева.  Нужно было кому-то одному дать больше времени», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Сербский футболист выразил мнение, что лучшим выбором для клуба был Дмитрий Хохлов, который покинул команду в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Миладинович

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