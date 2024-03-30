Акинфеев: «По такой игре хорошо, что ещё один не пропустили»

Лучший футболист встречи «Сочи» - ЦСКА (2:2) Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Со своего опыта скажите. Счет в этом матче был 2:0. Что происходит в этом сезоне с ЦСКА? Есть какое-то объяснение?

- Давайте мы будем смотреть на первый гол. В принципе, он оказался нелогичным. Там рикошет, и мяч поднырнул в ворота, поэтому происходит то, что происходит. Скажу больше. Если ты играешь до конца и не даешь создавать много моментов у своих ворот, то ты выигрываешь матч и забиваешь на один гол больше. Поэтому не могу объяснить эту тенденцию в этом году, что происходит. Нам надо разбираться, был пятидневный сбор в Сочи. Мы много об этом говорили и смотрели все теории, но происходит так, как происходит. Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно.