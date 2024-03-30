Пономарёв: «Не ожидал такого провала ЦСКА»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о результате матча 22-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Сочи» (2:2).

«Не ожидал такого провала ЦСКА во втором тайме. Видимо, физически они сдали», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

По мнению эксперта, длинная трехнедельная пауза в чемпионате не пошла на пользу столичному клубу.

Сейчас ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Владимира Федотова 33 набранных очка. «Сочи» находится в самом низу таблицы, имея в своей копилке 14 зачетных баллов.

