Чалов – в запасе ЦСКА на матч против «Сочи»

В субботу ЦСКА проведёт гостевой матч против «Сочи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Давила.

Отметим, что нападающий Фёдор Чалов начнёт матч ЦСКА на скамейке для запасных.

Матч «Сочи» - ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.