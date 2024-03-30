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Чалов – в запасе ЦСКА на матч против «Сочи»

30 Марта 2024 • 15:28 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.55 2 2.17
Через 0 ч. 0 мин.

В субботу ЦСКА проведёт гостевой матч против «Сочи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Давила.

Отметим, что нападающий Фёдор Чалов начнёт матч ЦСКА на скамейке для запасных.

Матч «Сочи» - ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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