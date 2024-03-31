Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московского клуба на бронзовые медали в чемпионате России.

«ЦСКА вряд ли войдёт в топ-3. Да, до третьего места всего пять очков, но команда играет с большим натугом. Надёжной и серьёзной игры нет. Я не верю, что «армейцы» в состоянии бороться за бронзу. Хотя очень хочу, чтобы команда всегда была на первом месте. Но бывает, что не везёт. В чём основная причина таких результатов, я не знаю. Можно придумать тысячу причин. Но сейчас коллектив точно не на ходу», – сказал Костылев.

Напомним, что в субботу ЦСКА не смог обыграть «Сочи» - матч завершился вничью 2:2.