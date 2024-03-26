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Агент: «Айссауи не получал пощёчин от тренера» эксклюзив

26 Марта 2024 • 15:57 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Анисс Бенчабане, агент полузащитника ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи, в эксклюзивной беседе для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об инциденте с участием своего клиента.

Ранее в СМИ сообщилось, что алжирец получил пощечину от тренера молодежной команды из-за конфликта со сверстниками из Туниса.

«Это какая-то ошибка, Сид Ахмеда нет на видео, он не получал пощечин от тренера», — заявил агент.

19-летний Айссауи присоединился к ЦСКА минувшей зимой. В составе «армейцев» хавбек еще не дебютировал.

После 20 туров «красно-синие» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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