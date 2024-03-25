«Сочи» направит средства с продаж билетов на помощь пострадавшим в теракте

Все вырученные средства с продаж билетов на грядущий матч РПЛ между «Сочи» и московским ЦСКА будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил Серафим Тимченко, министр спорта Краснодарского края.

«Все средства, полученные с продажи билетов на этом матче, будут направлены на поддержку семей погибших и пострадавших в теракте. Мы признательны руководству клуба за такую инициативу», - говорит Тимченко телеканалу «Матч ТВ».

Ранее чиновник заверил, что матч между «барсами» и «армейцами» пройдёт со зрителями.

Напомним, что московское «Динамо» также направит средства, вырученные с продаж билетов на матч с «Ростовом» на помощь пострадавшим в теракте.