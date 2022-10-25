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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «То, что соперники получают пять-шесть мячей, то это их проблемы»

25 Октября 2022 • 01:20 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу своей бывшей команды над «Сочи» (7:0).

«А что делать? Вы хотите, чтобы они забивали один-два мяча и уходили? Всё правильно, люди пришли, заплатили деньги, они хотят видеть шоу. А то, что соперники получают пять-шесть мячей, то это их проблемы», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Благодаря данной победе клуб с бегов Невы сохранил отрыв в семь очков от второго места, которое в данный момент занимает московский «Спартак». Разница забитых и пропущенных мячей у петербуржцев теперь составляет 38 баллов, что на 18 больше, чем у «красно-белых».

«Сочи» же располагаются на восьмой строчке, имея в своём активе 20 пунктов. Разница мячей у южного клуба – минус семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Чемпионат России
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