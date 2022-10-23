Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«3:0. Настроя со стороны петербуржцев стоит ожидать самого серьезного. Похоже, Семак не намерен шутить: если кто-то недорабатывает, к нему не будет снисхождения», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится на стадионе «Газпром Арена» в понедельник, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а южане располагаются на седьмой позиции.