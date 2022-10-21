Аршавин: «За Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами»

Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал своё мнение относительно натурализации в российском футболе.

Легенда клуба с берегов Невы рассказал, что довольно плохо знаком с ситуацией касательно получения легионерами «сине-бело-голубых» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства, поэтому не знает причин и предполагаемых целей данного мероприятия.

«Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», - цитирует футболиста «Комсомольская правда».

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, за это время бразилец выходил на поле 70 раз и сумел забить 24 гола. На счету Клаудиньо, играющего за «Зенит» с 2021 года, 33 игры и 10 забитых мячей.

На текущий момент Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.