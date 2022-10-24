Точилин: «Сыграли не лучший прошлый матч, но это связано с тем, что у нас травмированные подходят»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Понятно, что мы, наверное, сыграли не лучший прошлый матч, но это связано с тем, что у нас травмированные подходят. К сожалению, есть также травмированные в виде того же Мелкадзе, который не прилетел по травме и пропускает эту игру. Приходится использовать внутренние резервы. Плюс тот же Жо хорошо работал в этот период и своей работой заслужил место в стартовом составе.

- Вы сказали слово «травмированные». Еще и Бурмистров остался, я так понимаю, из-за небольшого повреждения?

- У него была травма, к сожалению, там случился небольшой рецидив. Не стали больше рисковать и дали ему еще время на восстановление, поэтому я надеюсь, уже к следующей игре он будет на 100% готов.