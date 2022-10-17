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Кокорин — о матче «Зенита» в Лиге Европы: «Я бы «Лейпциг» этот один обыграл»

17 Октября 2022 • 16:48 Комментировать
Аугсбург
...
РБ Лейпциг
22.10 16:30

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил самое обидное поражение в своей карьере.

По словам 31-летнего форварда, такой неудачей для него остаётся ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» 15 марта 2018 года во времена своих выступлений за «Зенит». Напомним, в тот день Кокорин был заменён уже на 8-й минуте встречи из-за травмы, а петербуржцы сыграли с немецким клубом вничью (1:1), выбыв из турнира.   

«То, как я себя чувствовал при Манчини в «Зените»…Честно, может, это будет громко сказано, но я бы «Лейпциг» этот один обыграл. У меня была нереальная форма», — рассказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Кокорин считает, что в то время он находился в превосходной форме, но после повреждения крестообразных связок в его карьере всё пошло по непонятному сценарию.

Напомним, что после «Зенита» нападающий также выступал за «Спартак» и «Фиорентину», которой принадлежит до сих пор, выступая за кипрский «Арис» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арис Александр Кокорин РБ Лейпциг
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