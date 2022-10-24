Веденеев рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Сочи»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» против «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Сочи» сильным командам в основном проигрывает, со слабыми набирает очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться», - рассказал эксперт в интервью «РБ Спорту».

Заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги между питерцами и южанами состоится сегодня, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» занимает восьмую строчку.