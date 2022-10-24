Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Сочи»

24 Октября 2022 • 11:14 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 6.10 2 9.00
Через 7 ч. 39 мин.

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» против «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Сочи» сильным командам в основном проигрывает, со слабыми набирает очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться», - рассказал эксперт в интервью «РБ Спорту».

Заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги между питерцами и южанами состоится сегодня, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» занимает восьмую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
24.10.22 в 20:00
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.28 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
12:19 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» хитростью обошёл обещание не жаловаться на судей
12:13 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Я бы хотел, чтобы Пиняев играл в «Крыльях» как можно дольше»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Маслов — о первом голе за «Спартак»: «Приятно, но нет вау-эффекта»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пойду в «Локомотив», если моя должность будет полезна клубу»
11:46 · Россия. Премьер-лига
«Урал» назвал сроки восстановления нападающего Влута
11:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Челси» не сдаётся в попытках подписать Захаряна
11:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов - о разгроме «Химок»: «Спартак» мог забить ещё пять»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов поделился эмоциями после комментирования игры «Барселоны»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в матче «Урал» - «Крылья Советов»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт — о уходе Варелы из «Динамо»: «Я его не осуждаю»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Веденеев рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Сочи»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Ничья с «Оренбургом» - неплохой результат для ЦСКА»
11:03 · Россия. Первая лига
Аршавин: «Регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Не удивлюсь, если «Химки» поставят нового тренера»
Все новости
Рекомендуем