Деменко: «Уход Мостового не станет потерей для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Андрея Мостового из санкт-петербургского клуба.

«Уход Мостового не станет потерей для «Зенита по одной простой причине – его есть кем заменить», — заявил Деменко порталу «Спорт День за Днем».

По словам эксперта, ему очень нравится игра Мостового, он помогает «Зениту», поэтому станет хорошим усилением для любого российского клуба, но в Европе ему будет сложнее.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.