В футбольном клубе «Сочи» рассматривают кандидатуру Сергея Юрана на должность главного тренера. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент командой руководит Александр Точилин. В сегодняшнем матче в Санкт-Петербурге южный клуб крупно уступил местному «Зениту» - 0:7. После данного противостояния «Сочи» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, показатель разницы забитых и пропущенных мячей теперь составляет минус семь.

Следующий матч команде предстоит провести на домашнем стадионе 30 октября против «Урала».