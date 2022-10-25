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Силкин: «Сочи» не надо делать трагедию из поражения от «Зенита»

25 Октября 2022 • 02:45 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
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В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Своим мнением об игре поделился бывший наставник московского «Динамо»  Сергей Силкин. Он считает, что южанам не стоит делать трагедию из такого количества полученных мячей.

- Требуется ли здесь отставка Гаранина? Трагедию делать из этого не надо. Мудрость руководителей в чем? Дайте человеку возможность исправить ошибки. Любой человек ошибается — что игрок, что тренер. Если через каждые пять игр менять тренера, то лучше команде от этого не будет, - заявил Силкин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Силкин Сочи
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