Быстров - о поражении «Сочи» 0:7: «Нормально, когда команда проигрывает с таким счётом»

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о разгромном поражении «Сочи» на «Газпром Арене» со счетом 0:7 в матче 14-го тура Премьер-лиги.

«Позора здесь нет. Нормальная ситуация, когда команда проигрывает с таким счётом. Лучше один раз 0:7, чем семь раз по 0:1. Не вижу никакой проблемы. Тренера точно не надо менять», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

После 14 туров южане с 20 набранными баллами занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Сочи» на своем поле примет екатеринбургский «Урал», который одержал четыре победы подряд в РПЛ.