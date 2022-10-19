Иван Куарезма — об осени в России: «Всё очень фотогенично»

Бразильский голкипер петербургского «Зенита» Иван Куарезма рассказал о своём отношении к осенней природе в России.

«Мне нравится. Знаете, я бы сказал, что всё вокруг очень фотогенично. Здесь, в России, по-настоящему ощущается смена времен года. В тропической Бразилии люди всё же не привыкли к такому. И поскольку я впервые в жизни вижу это, я в полном восторге», – заявил новичок «сине-бело-голубых», чьи слова цитирует пресс-служба клуба.

Также Иван рассказал, что ни разу в жизни не видел снег, поэтому ждёт зиму, чтобы узнать о морозах в Северной столице.

Напомним, что Куарезма присоединился к чемпионам России этим летом, перейдя из «Коринтианса» на правах аренды.

