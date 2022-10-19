Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иван Куарезма — об осени в России: «Всё очень фотогенично»

19 Октября 2022 • 20:38 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 5.90 2 9.00
24.10 20:00

Бразильский голкипер петербургского «Зенита» Иван Куарезма рассказал о своём отношении к осенней природе в России.

«Мне нравится. Знаете, я бы сказал, что всё вокруг очень фотогенично. Здесь, в России, по-настоящему ощущается смена времен года. В тропической Бразилии люди всё же не привыкли к такому. И поскольку я впервые в жизни вижу это, я в полном восторге», – заявил новичок «сине-бело-голубых», чьи слова цитирует пресс-служба клуба.

Также Иван рассказал, что ни разу в жизни не видел снег, поэтому ждёт зиму, чтобы узнать о морозах в Северной столице.

Напомним, что Куарезма присоединился к чемпионам России этим летом, перейдя из «Коринтианса» на правах аренды.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Куарезма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
21:42 · Кубок России
Пятибратов: «Спартак» не превосходил на голову»
21:40 · Кубок России
Николсон: «Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ»
21:27 · Кубок России
Рассказов: «Помог команде, рад сам за себя» 1
21:20 · Кубок России
Абаскаль оценил дебют Зорина за «Спартак» 1
21:17 · Кубок России
Чернов – о Рассказове: «На следующей тренировке сделаем ему коридор, поздравим»
21:13 · Кубок России
Кавазашвили раскритиковал Мевлю за слабую игру в составе «Спартака»
21:05 · Кубок России
Абаскаль подвёл итоги матча против «Факела»
20:59 · Кубок России
Абаскаль объяснил отсутствие Джикии на матче с «Факелом» 1
20:57 · Кубок России
Промес обменялся футболками с бывшим игроком «Спартака» Брызгаловым
20:57 · Кубок России
Как «Спартак» выиграл очередной кубковый матч - видео видео
20:38 · Россия. Премьер-лига
Иван Куарезма — об осени в России: «Всё очень фотогенично»
20:34 · Кубок России
Талалаев: «Мы ставим на то, чтобы качественно изменить игру «Торпедо»
20:30 · Кубок России
«Пари НН» возглавил группу в Фонбет Кубке России
20:28 · Кубок России
Федотов объяснил отсутствие Акинфеева и Карраскаля
20:06 · Россия. Премьер-лига
Агаларов забил впервые с июля
Все новости
Рекомендуем