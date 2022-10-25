Барриос: «Счастлив, что смог забить»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0).

В первую очередь футболист отметил, что испытывает радостные чувства по поводу заработанных трёх очков по итогам поединка. Игрок отметил важность побед во время завершающей стадии первой части сезона.

«Ещё счастлив, что смог забить! Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось», - приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

Барриос поблагодарил поддерживающих его партнёров по команде и выразил надежду на как можно большее количество голов в будущем.