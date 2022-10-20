Агент: «Джорджевич всем доволен в «Сочи»

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал об адаптации игрока в клубе.

«Лука очень доволен всем в «Сочи», он работает изо всех сил, чтобы набрать оптимальную форму. Ему нравится команда, у него хорошие отношения с одноклубниками», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Агент заявил, что скоро игрок полностью освоится и начнет показывать более хорошую игру. Представитель Джорджевича считает, что 5-10 голов станет для форварда оптимальным результатом в этом сезоне.

Напомним, 28-летний нападающий присоединился к «Сочи» в сентябре этого года. Он принял участие в четырех матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.