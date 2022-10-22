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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак – о чемпионстве «Зенита»: «Это ощущение праздника для девчонок»

22 Октября 2022 • 06:45 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 5.90 2 9.00
24.10 20:00

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал триумф женского футбольного клуба с берегов Невы в чемпионате России.

«Это ощущение праздника для девчонок, которые весь сезон шли к этому достижению. И шли действительно достаточно уверенно», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Специалист сказал, что сезон выдался действительно очень хорошим, но, естественно, неспроста. Пройти всю длительную дистанцию девушкам помогли единение и командный дух, что просто невероятно.

Семак от всей души поздравляет футболисток, испытывает за них чувство радости и наслаждается происходящим праздником.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Чемпионат России
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