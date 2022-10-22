Семак – о чемпионстве «Зенита»: «Это ощущение праздника для девчонок»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал триумф женского футбольного клуба с берегов Невы в чемпионате России.

«Это ощущение праздника для девчонок, которые весь сезон шли к этому достижению. И шли действительно достаточно уверенно», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Специалист сказал, что сезон выдался действительно очень хорошим, но, естественно, неспроста. Пройти всю длительную дистанцию девушкам помогли единение и командный дух, что просто невероятно.

Семак от всей души поздравляет футболисток, испытывает за них чувство радости и наслаждается происходящим праздником.