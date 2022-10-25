Быстров - о победе «Зенита» 7:0: «В РПЛ так может быть с любой командой»

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о разгромной победе подопечных Сергея Семака над «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Его слова приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

«Когда «Зенит» играет в полную силу и не останавливается, в нашем чемпионате так может быть с любой командой. Но шанс бороться с «Зенитом» есть всегда, нужно играть без ошибок», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что вчерашний матч на «Газпром Арене» завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 7:0.

По итогам 14 туров Премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на семь баллов.