Ловчев покусал бы и надавал по морде игрокам «Сочи» на месте тренера

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Сочи» в матче с петербургским «Зенитом» (0:7).

Специалист считает, что к наставнику футбольного клуба футболисты должны либо испытывать чувство уважения, либо испытывать боязнь. Не представляется возможным быть лояльными с нынешними игроками южной команды.

«Это позор просто! Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке!» - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Спортсмен также добавил, что футболисты в данном случае позорят не только себя, но и главного тренера команды.