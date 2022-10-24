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Ловрен: «Семь-ноль – тоже ничего»

24 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал разгром «Сочи» (7:0).

Футболист признался, что такой исход поединка стал неожиданным для всей команды «сине-бело-голубых». Готовясь ко встрече, каждый футболист держал в голове мощную группу атаки южного клуба. Однако именно в этот день петербуржцы были на абсолютно ином уровне.

«Возможно, мы и хотели побить рекорд, установленный в матче с «Оренбургом». Но семь-ноль — тоже ничего [смеётся]», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Сам Ловрен также мог лично отличиться в этом матче, забив гол, однако шанс был упущен из-за попадания игрового снаряда в штангу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Деян Ловрен Сочи
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