Ловрен: «Семь-ноль – тоже ничего»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал разгром «Сочи» (7:0).

Футболист признался, что такой исход поединка стал неожиданным для всей команды «сине-бело-голубых». Готовясь ко встрече, каждый футболист держал в голове мощную группу атаки южного клуба. Однако именно в этот день петербуржцы были на абсолютно ином уровне.

«Возможно, мы и хотели побить рекорд, установленный в матче с «Оренбургом». Но семь-ноль — тоже ничего [смеётся]», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Сам Ловрен также мог лично отличиться в этом матче, забив гол, однако шанс был упущен из-за попадания игрового снаряда в штангу.