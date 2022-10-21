Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Арсен Адамов может вернуться в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем году 23-летний защитник клуба с берегов Невы провёл на поле семь матчей.

Адамов играл за молодёжный клуб грозненского «Ахмата» с 2016 по 2020 год, после чего начал свою карьеру во взрослом футболе, приняв участие в четырёх матчах родной команды. В 2021 году перешёл в екатеринбургский «Урал», где выходил на поле 25 раз и сумел отличиться забитым голом.

На текущий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» занимает 12 строчку.