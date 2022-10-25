Сергеев: «Забивали на любой вкус»

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Своим мнением об игре поделился футболист питерского «Зенита» Иван Сергеев, который открыл счет в этом матче, а в середине первого тайма забил еще один гол.

- У нас все получалось, поэтому забивали голы на любой вкус и довели дело до крупной победы. Рекорд? Никто не думал об этом. В конце только обсуждали, что до этого выиграли 8:0, а сейчас — 7:0. А перед матчем и во время — никто об этом даже не думал., - заявил Сергеев в интервью официальному сайту клуба.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром».