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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лоза: За что борется «Сочи»? За зарплату

25 Октября 2022 • 21:55 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Известный российский артист Юрий Лоза прокомментировал поражение «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (0:7).

«Сочи» приехал в Петербург обреченным на проигрыш и играл спустя рукава. Футболисты знали, что им ничего не светит, и были готовы к поражению», — заявил Лоза «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, игроки «Сочи» просто отрабатывают свою зарплату, они не играют за престиж города, потому что в составе команды нет ни одного сочинского игрока, им неважно, проиграют они 0:1 или 0:7.

После 14-ти туров «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Лоза Сочи
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