«Зенит» быстро забил два мяча в ворота «Сочи»

В 14-м туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Сочи». Интрига в этом поединке была убита уже в самом начале. На второй минуте у чемпионов прошла сумбурная атака - Вендел слева проник в штрафную, и мяч рикошетом от Кристиана Нобоа и головы Ивана Сергеева оказался в сетке ворот гостей. Вскоре всё тот же Вендел оформил еще один голевой пас, на сей раз он сыграл на Малкома, который со второй попытки поразил цель.

Счет стал 2:0. «Зенит» вернул семиочковый отрыв от «Спартака», а вот сочинцы идут на восьмом месте.

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