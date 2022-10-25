Спиридонов заявил, что у него негативное отношение к «Зениту» и «Сочи»

Волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о победе «Зенита» над «Сочи».

«Все уже давно все поняли про эти команды. У меня к ним стопроцентный негатив. Очевидно, что «Сочи» с Гараниным — это не прошлогодний «Сочи» с Федотовым», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Санкт-петербургский клуб разгромил «Сочи» в рамках матча 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 7:0.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. Сочинский клуб располагается на восьмом месте, набрав 20 баллов.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» примет «Урал».