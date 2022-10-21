Семак рассказал о своих отношениях с Мостовым после обратной замены

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что успел пообщаться с полузащитником Андреем Мостовым после обратной замены игрока по ходу матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

Напомним, Мостовой вышел на поле на 61-й минуте встречи, однако уже на 83-й минуте снова был отправлен на скамейку запасных.

«Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Всё абсолютно нормально — Андрей всё понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, её нужно быстро решить и двигаться дальше», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.