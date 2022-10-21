Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о своих отношениях с Мостовым после обратной замены

21 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что успел пообщаться с полузащитником Андреем Мостовым после обратной замены игрока по ходу матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1). 

Напомним, Мостовой вышел на поле на 61-й минуте встречи, однако уже на 83-й минуте снова был отправлен на скамейку запасных.  

«Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Всё абсолютно нормально — Андрей всё понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, её нужно быстро решить и двигаться дальше», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:00
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
2.95 3.65 2.34
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
15:14 · Россия. Премьер-лига
Терюшков верит в победу «Химок» над «Спартаком»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Пиняеву пока рано переходить в «Спартак»
14:59 · Кубок России
Кирьяков объяснил причину неудачных результатов в Фонбет Кубке России
14:48 · Россия. Премьер-лига
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «Думаю, что в ближайшее время мы увидим Стоцкого на поле»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — об изоляции России в спорте: «Хватит питаться иллюзиями, мы вернёмся нескоро» 1
14:35 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, кто заменит Абаскаля в игре с «Химками»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о своих отношениях с Мостовым после обратной замены
14:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно участие Кассьерры в матче с «Сочи»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Место в тройке будет отличным результатом для «Спартака»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии
13:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру Захаряна после срыва трансфера в «Челси»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, как реагирует на новости о возвращении в «Локомотив»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко объяснил причину обратной замены игрока «Зенита» Мостового в матче с «Крыльями Советов»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек рассказал о целях «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем