Погребняк дал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»

Экс-нападающий сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Павел Погребняк поделился мнением о предстоящем поединке 14-го тура, в котором петербургский «Зенит» встретится с «Сочи».

«Команды решают разные задачи и имеют разные возможности. «Сочи» играет очень нестабильно. «Зенит» - это машина. Моя ставка - победа «Зенита» с форой (-1,5)», - приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге сегодня, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, а «Сочи» занимает восьмое место.