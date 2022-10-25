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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Сочи» просто разорвали»

25 Октября 2022 • 02:52 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Своим мнением об игре поделился бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой. Он считает, что потеря важных игроков сказалась на выступлениях «Сочи».

- Понятно, что как в том году у «Сочи» уже не будет. Ушли некоторые игроки, команде тяжело. В сегодняшнем матче злую шутку сыграло удаление. Первый гол «Зенит» забил очень быстро. Еще раз убедились, что если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром, - заявил Мостовой в интервью «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Сочи
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