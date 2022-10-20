Агент Виллаша-Боаша рассказал, планирует ли тренер возвращаться в Россию

Карлуш Гонсалвеш, агент португальского тренера Андре Виллаша-Боаша, оценил вероятность возвращения своего клиента в Россию. Напомним, в период с 2014 по 2016 год специалист возглавлял «Зенит», вместе с которым выиграл чемпионат России.

«Россия? В этом и следующем году Андре не будет тренировать ни одну команду ни в одной стране», — приводит слова Гонсалвеша «РБ Спорт».

Последнем местом работы Виллаша-Боаша на сегодняшний день остаётся французский «Марсель», который он покинул в начале февраля 2021 года. Португалец также известен по своей работе в «Челси», «Тоттенхэме» и «Порту».