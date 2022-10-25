Барриос: «Всегда важно выигрывать дома»

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Своим мнением об игре поделился футболист питерского «Зенита» Вилмар Барриос. Он считает, что для его команды важно выигрывать дома.

- Очень рад! В первую очередь, тому, что мы набрали три очка. Всегда важно выигрывать дома, особенно, когда впереди заключительный отрезок первой части сезона, - заявил Барриос в интервью официальному сайту клуба.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет на выезде «Краснодар».