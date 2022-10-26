Гаврилов — о Малкоме и Клаудиньо: «Если больше нет никого, то пусть берут их в сборную России»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможной натурализации бразильских звёзд «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо.

«Нужны ли они сборной России? Да откуда я знаю, нужны они или не нужны? Пускай там руководство решает, а я то что. Пригодился бы их уровень игры национальной команде? Ну, если больше нет никого, пусть берут их в сборную», – заявил экс-игрок «красно-белых», чьи слова цитирует «ВсёПроСпорт». Эксперт отметил, что не является противником такого решения, поскольку, если в России никого лучше нет, то из-за необходимости можно попробовать и легионеров.

Напомним, что новости о возможном получении российского паспорта и игре за сборную бразильских звёзд петербургского клуба появились в сентябре.

