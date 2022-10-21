Семак заявил, что считает Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Конечно, качества, которые у него есть — и шикарный удар, и передачи, и видение поля — позволяют ему оставаться на очень высоком уровне несмотря на возраст», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, 37-летний Нобоа был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» примут «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ, встреча состоится 24 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.