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Кержаков: «На ноль играть всегда принципиально»

25 Октября 2022 • 02:00 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал разгромную победу своей команды в матче против «Сочи» (7:0).

Кержаков не считает уместным задавать вопросы о настроении матча – скучном или весёлом. Что касается сотой игры за «сине-бело-голубых», то вратарь «безумно счастлив» этому факту. О том, что данный матч станет именно сотым в карьере футболиста, он знал ещё до стартового свистка.

О том факте, что ровно год назад «Зенит» забил семь голов московскому «Спартаку», вратарь отреагировал словами «не счастливая дата, просто совпадение».

«На ноль играть всегда принципиально, это одна из наших целей. Сегодняшнюю игру сломало удаление, если бы его не было, игра сложилась бы по‑другому», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Чемпионат России
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