Кузяев назвал главную задачу «Зенита» в матче с «Сочи»

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. В частности, он выделил в составе южан эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

«Главная задача - нейтрализовать Нобоа, он лидер команды. Он уже забил девять мячей. Его действительно стоит опасаться. Надо будет сделать особый акцент на его действиях», - приводит слова россиянина пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» состоится сегодня, 24 октября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.