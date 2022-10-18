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Кравцов: Нобоа может претендовать на «Золотой мяч»

18 Октября 2022 • 19:21 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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24.10 20:00

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов считает, что его партнёр по команде Кристиан Нобоа способен побороться за «Золотой мяч».

«Карим Бензема провел очень сильный прошлый сезон. Но если Нобоа продолжит забивать так же, как в матче с «Локомотивом», то он один из номинантов на следующий «Золотой мяч», — приводит слова Кравцова официальный сайт южан.

Футболист заявил, что у него со всеми в команде хорошие отношения, поэтому взаимодействовать на поле легко.

В нынешнем сезоне 37-летний Нобоа принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч Кристиан Нобоа Сочи Кирилл Кравцов
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