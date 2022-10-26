Круглый стол по Fan ID отменён

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объявил об отмене круглого стола по теме системы Fan ID.

Как сообщил чиновник изданию «Спорт-Экспресс», вместо совещания в Госдуме состоится брифинг Министерства спорта Российской Федерации. Напомним, что в конце октября планировалось провести круглый стол в Госдуме относительно карт болельщика, на который приглашались представители коллективов Российской премьер-лиги.

В настоящий момент система действует на пяти аренах клубов элитного дивизиона, а именно в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. С весенней части сезона РПЛ планируется введение Fan ID на остальных стадионах чемпионата России.

