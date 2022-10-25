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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: Меня удивляет, когда «Зенит» забивает всего 1-2 мяча

25 Октября 2022 • 18:39 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался после победы «сине-бело-голубых» над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

«В целом то, что «Зенит» забивает много, не удивляет меня. Напротив, удивляет, когда они забивают только один или два мяча», — цитирует слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, если санкт-петербургский клуб в каждом матче будет использовать хотя бы половину своих моментов, то они будут забивать по пять голов.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящем матче подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром», встреча состоится 30 октября в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Сочи
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