Гендиректор «Сочи» назвал «холодным душем» поражение 0:7 от «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение команды в матче против петербургского «Зенита» с разгромным счётом 0:7.

Рубашко отметил три главных вещи, о которых можно сказать после данного матча: отношение к чемпионату России, спорт и выводы. Он отметил необходимость наблюдения за будущим.

«Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения», - цитирует специалиста ТАСС.

Рубашко отметил, что в «Сочи» будут надеяться на это «от чистого сердца».

После данного поражения «Сочи» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.