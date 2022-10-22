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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин: «В «Зените» нет молодых талантов»

22 Октября 2022 • 15:43 Комментировать (1)
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 5.90 2 9.00
24.10 20:00

Бывший игрок «Динамо», «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин высказался о перспективах молодых российских футболистов.

«Не понимаю развития того же «Зенита». Они выиграли уже 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывают, вопросов нет. Но молодые ребята оттуда не появляются, там нет талантов, вообще нет. «Динамо» я люблю за то, что они давали толчки, из динамовской школы ребята постоянно куда-то двигались, где-то играли», – заявил нападающий кипрского «Ариса» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По мнению Кокорина, за период его карьеры в России появились лишь три сильных футболиста, а именно Александр Головин и братья Миранчуки, что, по словам форварда, очень мало. Александр также рассказал, что не понимает, почему молодые таланты не играют так массово в ситуации, которая сложилась в отечественном футболе в настоящее время.

Напомним, что сам Кокорин в Европе поиграл за «Фиорентину», однако полтора года в Италии вспоминать мало кто хочет.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Cruyff
22 Октября 2022 в 16:07
в России был один талант Аршавин и тот свою карьеру прос....л, а про тебя мажор и говорить нечего прос...л пропил и на парашу поменял
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