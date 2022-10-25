«Зенит» побил рекорд московского «Спартака» 1993 года

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Это был уже 42-й подряд домашний матч чемпиона России, в котором команда забивает как минимум один мяч.

Также у «Зенита» 43 забитых мяча после четырнадцати туров чемпионата России, и это - новый рекорд чемпионата для этой стадии. Предыдущий рекорд принадлежал московскому «Спартаку» в 1993 году - 39 забитых мячей.

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром», эта игра состоится 30 октября, в воскресенье.