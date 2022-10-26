Селюк: «Зенит» станет чемпионом, даже если тренером будет мой дедушка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче подопечные Сергея Семака разгромно победили «Сочи» со счетом 7:0.

«Зенит» станет чемпионом с большим отрывом. Если даже поставить во главе «Зенита» моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом», - передает слова агента «Советский спорт».

После 14 поведенных туров петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «сине-бело-голубых» от ближайшего преследователя составляет семь очков.