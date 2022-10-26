Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Зенит» станет чемпионом, даже если тренером будет мой дедушка»

26 Октября 2022 • 10:51 Комментировать (1)
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче подопечные Сергея Семака разгромно победили «Сочи» со счетом 7:0.

«Зенит» станет чемпионом с большим отрывом. Если даже поставить во главе «Зенита» моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом», - передает слова агента «Советский спорт».

После 14 поведенных туров петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «сине-бело-голубых» от ближайшего преследователя составляет семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
26 Октября 2022 в 11:25
ну с этим не все будут согласны..))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
11:08 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака»: «Борьба с «Зенитом» бесполезна» 2
11:04 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Локомотива» Давидс: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе»
10:56 · Россия. Премьер-лига
В Италии отреагировали на интерес к Дивееву со стороны клубов Серии А
10:51 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Зенит» станет чемпионом, даже если тренером будет мой дедушка» 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Азмуну
10:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Локомотива» Давидс: «Если бы я остался, «Локомотив» был бы близок к самым высоким местам»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Роднина поддержала натурализацию Малкома и Клаудиньо 1
10:02 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что Тюкавину не нужно уходить из «Динамо»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Карасёв прокомментировал свою работу в матче ЦСКА — «Спартак»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о возможном переходе Сутормина в «Ростов»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, как долго российские клубы не будут играть в еврокубках
08:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой советует Дивееву ехать в Европу
08:05 · Россия. Премьер-лига
Алдонин назвал двух главных конкурентов «Зенита»
07:38 · Россия. Первая лига
Газизов планирует уволить главного тренера «Уфы»
07:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Чалову нечего делать в Серии Б»
Все новости
Рекомендуем