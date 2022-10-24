Аршавин считает, что с сильными соперниками «Зенит» играет лучше, нежели с остальными командами

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что петербуржцы гораздо лучше играют против сильных команд, чем против аутсайдеров.

По мнению эксперта, к матчам с лидерами «Зенит» подходит более сконцентрированным.

«В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то — недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», — цитирует Аршавина Sport24.

После 13 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 33 набранных очка. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт сегодня, 24 октября, против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.