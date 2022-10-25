Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит РПЛ»

25 Октября 2022 • 07:31 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре своей бывшей команды в нынешнем сезоне. Накануне питерцы на своем поле разгромили «Сочи» со счетом 7:0.

«За последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», - приводит слова Андрея издание Sport24.

После 15 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым московский «Спартак» на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
08:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков - о победе 7:0: «Мы бежали забивать сколько могли - хотели больше»
07:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит РПЛ»
05:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» побил рекорд московского «Спартака» 1993 года
03:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора»
03:27 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Забивали на любой вкус»
03:14 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Всегда важно выигрывать дома»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сочи» просто разорвали»
02:45 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Сочи» не надо делать трагедию из поражения от «Зенита»
02:00 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «На ноль играть всегда принципиально»
01:20 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «То, что соперники получают пять-шесть мячей, то это их проблемы»
00:51 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Главное для «красно-белых» сейчас — не останавливаться»
00:39 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о разгроме «Сочи»: «Очень хорошая игра в атаке»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Счастлив, что смог забить»
00:20 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» назвал «холодным душем» поражение 0:7 от «Зенита»
00:10 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин – о моменте на 63-й минуте матча «Оренбург» - ЦСКА: «Арбитр здесь правильно назначил пенальти»
Все новости
Рекомендуем