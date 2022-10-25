Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит РПЛ»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре своей бывшей команды в нынешнем сезоне. Накануне питерцы на своем поле разгромили «Сочи» со счетом 7:0.

«За последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», - приводит слова Андрея издание Sport24.

После 15 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым московский «Спартак» на семь баллов.