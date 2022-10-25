Петржела оценил свою роль в истории «Зенита»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил свою роль в истории одного из сильнейших клубов России.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита», – заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Петржела напомнил, что при нём «сине-бело-голубые» поднялись с середины таблицы до медалей чемпионата и выигрыша Кубка Премьер-лиги ещё до прихода больших денег от «Газпрома».

Властимил Петржела руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 год. Под его управлением команда взяла серебро чемпионата России в первом же сезоне с новым тренером.

