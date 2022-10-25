Канчельскис: «Зенит» — европейский гранд-клуб»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе после победы над «Сочи» со счётом 7:0.

«Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день», – заявил бывший футболист российской национальной команды в интервью «РБ Спорт».

По словам Канчельскиса, нынешний «Зенит» напоминает «Спартак» из 1990-х, который также доминировал в отечественном футболе.

Напомним, что разгром «Сочи» позволил команде Сергея Семака вернуть отрыв в семь очков от второго места по итогам 14 туров Российской премьер-лиги. На счету «Зенита» 13 побед при одном ничейном результате.

